Копы арестовали подозреваемую в убийстве. Она прокомментировала пост о собственном розыске

Лоррейн Грейвс задержали после того, как она прокомментировала пост о собственном розыске. Фото: tulsapolice

В США полиция нашла и арестовала подозреваемую в убийстве 30-летнего Эрика Грейвса Лоррейн Грейвс после того, как она написала комментарий под объявлением о собственном розыске.

Об этом сообщил департамент полиции города Талса.

14 июля правоохранители опубликовали список разыскиваемых преступников и подозреваемых, среди которых была Лоррейн. Женщина оставила под публикацией комментарий с вопросом, где деньги за информацию о ее местонахождении.

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"В среду мы опубликовали еженедельный список разыскиваемых преступников. Среди них была Лоррейн Грейвс, которую ищут за соучастие в убийстве Эрика Грейвса, произошедшее в начале этого года. Вскоре после этого Лоррейн Грейвс начала комментировать наш пост с вопросом о денежном вознаграждении", - говорится в сообщении.

Благодаря этому комментарию полиция смогла зафиксировать местонахождение Грейвс. Ее арестовали. Сейчас Грейвс предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Размер залога составляет $500 тыс.

Во Франции в коммуне Тараскон правоохранители ликвидировали опасного преступника, который жестоко убил 13-летнего парня. 19 июля обезглавленное тело жертвы нашли в одной из квартир Тараскона. Его голова находилась в ванной. У убитого подростка обнаружили "оторванные куски плоти". В полиции предположили, что убийца занимался каннибализмом.