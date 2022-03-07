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понедельник, 07 марта 2022 22:36

Спецтема: Война России против Украины

Конгрессмены США призывают Байдена помочь с истребителями для Украины

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Конгрессмены США призывают Байдена помочь с истребителями для Украины
Конгресс США оказывает давление на Байдена, чтобы тот помог с истребителями для Украины. Фото: pixabay.com

Члены Конгресса США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы он поспособствовал передаче истребителей из стран НАТО и Восточной Европы в Украину.

Сенатор штата Нью-Джерси, глава Комитета иностранных дел Боб Менендес написал письма госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину. Он призвал Вашингтон обязаться заменить любые подаренные Киеву модернизированные западные самолеты. В том числе - с помощью льготного финансирования и ссуд, а также субсидируемых цен, передает Reuters.

Многие страны в Восточной Европе используют военные самолеты российского производства. Передача этих самолетов Украине позволит пилотам сразу приступить к выполнению задач, потому что им не нужно будет дополнительно учиться.

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"Я поддержу усилия в Сенате по внедрению мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставят свои самолеты для обороны Украины", – подчеркнул Менендес в обращении.

Среди других конгрессменов с подобными запросами были демократы Тим Райан и Марси Каптур.

В воскресенье, 6 марта, сенатор-республиканец Роб Портман выступил на митинге в поддержку Украины возле Белого дома. На акции призвал администрацию Байдена делать больше для поддержки украинцев. В частности, и помочь европейским странам предоставить Украине истребители.

6 марта оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту, который находится в окрестностях села Гавришевка под Винницей. Россияне выпустили восемь ракет.

"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод: вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

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