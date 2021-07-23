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пятница, 23 июля 2021 14:09

Компания производит презервативы с лицом Путина: владельцев пытались засудить

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Компания производит презервативы с лицом Путина: владельцев пытались засудить
Грузинская компания создала презервативы с изображениями Путина. Фото: aiisacondoms.com

Грузинская компания Aiisa создала презервативы с лицом президента России Владимира Путина. Грузинский суд оштрафовал владельцев за это, однако компания выиграла дело в Европейском суде по правам человека.

Об этом рассказало издание "Эхо Кавказа".

Суд Грузии выписал владелице компании Анании Гачечиладзе штраф в 500 лари, $160, за оформление упаковок презервативов. Женщина подала иск в ЕСПЧ в 2018 году.

В городском и Апелляционном суде надписи на интимных средствах связали с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, которая нарушает моральные устои. Кроме Путина на презервативах были изображения Иосифа Сталина.

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"У каждого есть свобода выражения мысли. Это право предполагает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ", - отметили в ЕСПЧ.

Европейский суд сообщил, что грузинские суды ограничили свободу слова истца.

В России полицейский поздравил своего начальника с Днем презерватива. Старший оперуполномоченный полиции аэропорта Внуково отправил руководителю смс-сообщение с текстом: "Сан Саныч, поздравляю вас с Международным днем ​​г*ндона".

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Дата
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