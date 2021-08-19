Компания предлагает работу хакеру, обокравшему ее на $600 млн

Ему также предложили $500 тыс. в знак благодарности за найденные уязвимости. Фото: pixabay.com

Платформа на основе блокчейна Poly Network предложила работу хакеру, укравшему у нее криптовалюты на $600 млн.

Компания предложила злоумышленнику стать главным советником по безопасности и в дальнейшем помогать с защитой децентрализованных финансовых сервисов, пишет Bloomberg.

"Хакеру также предложили $500 тыс. за найденные уязвимые места в системе, но тот отказался", - говорится в публикации.

В Poly Network заявили, что хакеры вернули похищенную криптовалюту, кроме $235 млн. Деньги лежат на специальном счете, доступ к которому есть у хакера и у платформы. Чтобы вывести эту сумму, нужны ключи от обеих сторон. Свой ключ злоумышленник обещает впоследствии предоставить.

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10 августа платформу децентрализованных финансовых сервисов Poly Network взломали киберпреступники. Оттуда вывели более $600 млн в криптовалютах. Кража оказалась одной из крупнейших в истории. В целом хакеры вывели 2858 токенов криптовалюты Ethereum примерно на $267 млн, 6610 токенов Binance на сумму более $252 млн и около $85 млн в токенах USDC в сети Polygon. Всего похитили токенов почти на $604 млн. Poly Network в письме к злоумышленникам пригрозила, что правоохранители в любой стране классифицируют это как тяжкое экономическое преступление и будут искать преступников. Уже на следующий день хакеры вернули $258 млн криптографической компании Elliptic.