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вторник, 11 февраля 2020 22:58

Компания Boeing в январе не получила ни одного заказа на самолеты

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Компания Boeing в январе не получила ни одного заказа на самолеты
В Boeing в январе не заказали ни одного самолета. Фото: EnElAire

Американский авиакосмический концерн Boeing за январь не оформил ни одного нового заказа на самолеты.

Такая ситуация возникла в компании впервые с 1962 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда популярного в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения, в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

В свою очередь, главный конкурент Boeing - европейский концерн Airbus - объявил о крупнейшем за последние 15 лет количестве заказов в январе. За месяц Airbus оформил 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

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Сотрудники СБУ заявили о некачественном техническом обслуживании самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах Одесса и Киев. Работники авиакомпании и организации по техобслуживанию фальсифицировали документацию о проведении ремонтных работ.

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