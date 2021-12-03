Коллекторы смогут требовать погасить долги через соцсети

Коллекторы еженедельно могут звонить только 7 раз. Фото: pixabay

В соответствии с новыми правилами, принятыми агентством США на этой неделе, сборщикам долгов теперь разрешили связываться с американцами в социальных сетях.

Об этом сообщает BBC.

Изменение, которое было одобрено CFPB в прошлом году при администрации Трампа, требует от кредиторов связываться с неплательщиками в частном порядке. То есть они могут отправлять прямые сообщения, но не публиковать их на вашей общедоступной странице.

Потребители могут отказаться от этих сообщений, но кредиторам не требуется разрешение связываться с людьми. Нет никаких правил относительно того, сколько сообщений им разрешено отправлять.

Кредиторы утверждали, что изменение было необходимо. Ведь закон о справедливой практике взыскания долгов, регулирующий отрасль, стал законом в 1977 году - задолго до создания социальных сетей и текстовых сообщений для мобильных телефонов.

Правило также устанавливает новый лимит на телефонные звонки. Каждую неделю можно делать семь звонков по любому конкретному долгу. Но людям с несколькими долгами все равно можно звонить десятки раз в неделю.

По данным CBS News, около одной трети американцев, получивших кредитный отчет, имеют долг, который отправлен в коллекторское агентство. А это означает, что правило может затронуть десятки миллионов людей.