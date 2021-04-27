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вторник, 27 апреля 2021 15:03

Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года

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Китайским СМИ запретили писать о победительнице &quot;Оскара&quot; этого года
Фильм "Земля кочевников" был представлен в шести номинациях. Фото: Reuters

Из поисковиков в Китае удаляют сообщения о победе на "Оскаре" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.

Это связано с ее предыдущими высказываниями о стране, пишет Wall Street Journal. Сразу после церемонии в китайских соцсетях появилось множество сообщений о победе Чжао, которые исчезли через несколько часов.

Режиссер оскароносной драмы "Земля кочевников" родилась в Китае, а впоследствии переехала в США. В этом году Чжао стала второй женщиной, победившей в номинации "Лучший режиссер", и первой цветной женщиной-победительницей в этой категории.

Госиздания страны вообще не упоминали о триумфе режиссера. Журналисты китайских СМИ сообщили, что получили приказ не сообщать о ее победе. Среди крупных государственных медиа Китая о победе Чжао на "Оскаре" написало лишь англоязычное издание Global Times, которое при этом назвало женщину "незрелой".

Сейчас в соцсетях и поисковиках можно найти новости только о предыдущих победах Чжао.

Фильм "Земля кочевников" был представлен в шести номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший сценарий-адаптация" и "Лучший монтаж". Лента рассказывает историю 60-летней женщины Ферн, которая остается без работы, без денег и мужа. Главную роль сыграла двукратная обладательница премии "Оскар" Фрэнсис Мак-Дорманд. Ее героиня отправляется в путешествие по Среднему Западу США в поисках сезонного заработка.

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Ранее китайские власти приказали местным СМИ не транслировать церемонию вручения "Оскар" и приостановить освещение события. Это связано с тем, что номинировали документальный фильм о протестах в Гонконге. А также с тем, что американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао критиковала китайские власти. В частности в интервью 2013-го назвала Китай "местом, где везде царит ложь".

Аналогичная ситуация в китайском информационном пространстве была и тогда, когда Чжао победила на "Золотом глобусе".

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