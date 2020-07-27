Китай отобрал у США здание генконсульства

Китай закрыл генконсульство США в Чэнду. Фото: Arirand News

Американские власти в понедельник, 27 июля, передала китайскому правительству здание генерального консульства США в городе Чэнду на юго-западе КНР после его официального закрытия.

На 10:00 (05:00 по киевскому времени. - Gazeta.ua) последний сотрудник дипломатической миссии официально покинул здание. Об этом сообщило МИД Китая и китайское государственное телевидение.

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В минувшие выходные, как уточняют местные СМИ, со стен и ограждения также были сняты отличительные государственные знаки Соединенных Штатов.

"В понедельник в 6:18 (1:18 за киевским временем. - Gazeta.ua) в генеральном консульстве США в Чэнду был спущен флаг Соединенных Штатов", - говорится в сообщении CGTN.

Госдепартамент США подтвердил, что американское генеральное консульство в Чэнду прекратило работу, сообщило агентство Associated Press (АP).

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 час. из-за "кражи американских технологий", "ненадлежащего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимую со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.