Китай накрыла мощная песчаная буря. Фото: Xinhua

Северную провинцию Китая Ганьсу накрыла мощная песчаная буря.

Об этом сообщило издание China Morning Post.

Песчаная буря высотой более 100 м вызвала сплошной хаос в городе Дуньхуан на северо-западе страны.

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Шторм начался 25 июля в 15:00. Полиция вела котроль за дорожным движением и призвала водителей переждать песчаную бурю в зоне обслуживания на скоростной магистрали.

Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В Шанхае свирепствовал тайфун. В некоторых районах Лондона вызвали наводнение дожди и грозы. Больше всего пострадали районы Клэпхем ​​и Кембервелл на юге города, но наводнения также были зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.