Кипр упростил ограничения для туристов

На Кипре смягчили правила въезда для иностранных туристов.
Об этом сообщает visitcyprus.com.
С 6 по 31 января 2022 года все туристы старше 12 лет обязаны предоставить результаты ПЦР-теста. Его нужно сделать не раньше, чем за 72 ч до приезда.
С 10 января заселиться в отеле смогут только вакцинированные туристы, сделавшие бустерную прививку.
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Раньше путешественникам приходилось сдавать три теста на Covid-19 вместо двух.
Грузия упростила для украинцев условия нахождения в стране. Иностранным гражданам, прибывающим в страну, для подтверждения безопасного Covid-статуса теперь достаточно предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания.
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