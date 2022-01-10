Кипр упростил ограничения для туристов

В отели смогут заселиться вакцинированные тремя дозами. Фото: Pexels

На Кипре смягчили правила въезда для иностранных туристов.

Об этом сообщает visitcyprus.com.

С 6 по 31 января 2022 года все туристы старше 12 лет обязаны предоставить результаты ПЦР-теста. Его нужно сделать не раньше, чем за 72 ч до приезда.

С 10 января заселиться в отеле смогут только вакцинированные туристы, сделавшие бустерную прививку.

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Раньше путешественникам приходилось сдавать три теста на Covid-19 вместо двух.

Грузия упростила для украинцев условия нахождения в стране. Иностранным гражданам, прибывающим в страну, для подтверждения безопасного Covid-статуса теперь достаточно предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания.