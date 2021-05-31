Ким Чен Ын не появлялся на публике рекордное количество дней

Ким Чен Ын не появлялся на публике 24 дня. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже 24 дня не появляется на публике.

Это рекордное отсутствие вождя в 2021 году, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Последний раз Ким Чен Ын выходил на публику 6 мая во время фотосессии с семьями военных после их концерта.

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"Это самый длительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына", - заявил представитель министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чжу.

Однако он не сообщил, с чем может быть связано такое длительное отсутствие на публике главы КНДР. По его словам, делать какие-то выводы пока рано.

СМИ сообщали, что Ким Чен Ын сократил участие в публичных выступлениях черех страх Covid-19. В прошлом году самое длительное отсутствие Ким Чен Ына на публике продолжалась 25 дней - с 22 октября по 16 ноября.

В Северной Корее казнили высокого чиновника, который закупил для больницы в Пхеньяне вместо дорогого европейского медицинского оборудования дешевое китайское.