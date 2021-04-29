Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование

Ким Чен Ын у недостроенного больницы в июле прошлого года / Pen News

В Северной Корее казнили высокого чиновника, который закупил для больницы в Пхеньяне вместо дорогого европейского медицинского оборудования более дешевое китайское.

В марте 2020 года диктатор КНДР Ким Чен Ын лично инициировал строительство больницы общего профиля в Пхеньяне, потребовав, чтобы учреждение построили за полгода. Но крайний срок завершился без торжественного открытия, потому что здание внутри было пустым, без основного медицинского оборудования. Об этом пишет The Daily Mail.

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Ким Чен Ын хотел, чтобы в учреждении было медицинское оборудование из Европы. Но чиновник разработал альтернативный план, закупив вместо этого более дешевое китайское оснащение. Когда возмущенный Ким узнал об этом, то приказал его казнить.

Осужденный был заместителем директора министерства иностранных дел в возрасте около 50 лет. Он отвечал за импорт и экспорт в КНДР. Также уволили руководителя министерства здравоохранения.

Ким Чен Ын, который провел часть детства в Швейцарии, считает, что оборудование европейского производства отличается высоким качеством. Поэтому партия выделила большой бюджет на оснащение больницы, согласно его желаний. Хотя чиновники изо всех сил старались преодолеть европейские санкции против Северной Кореи, однако из-за пандемии не смогли доставить оборудование в нейтральные третьи страны. Именно тогда разработали план использования более дешевого китайского оборудования, которое было бы легче импортировать.