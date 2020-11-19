Каждые 17 секунд от коронавируса в Европе умирает один человек

Показали темпы смертности от коронавируса. Фото: Reuters

В Европе каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек.

Только за 9-15 ноября скончались более 29 тысяч пациентов, заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщается на сайте организации.

Клюге подчеркнул, что за последние две недели смертность в Европе возросла на 18%.

В ВОЗ заявили, что в ряде европейских стран системы здравоохранения перегружены. Так, во Франции реанимационные отделения заполнены на 95%, а в Швейцарии – на все 100%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада заказала 414 доз вакцин против Covid-19 на 38 млн населения

В целом, по состоянию на 19 ноября коронавирусом на континенте заразились около 16 млн, из которых 355 тысяч случаев – летальные. На Европу приходится 28% мировых случаев заболевания и 26% смертей.