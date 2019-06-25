Казах ограбил российский космодром

Гражданин Казахстана пробрался на космодром Байконур, который арендует Россия.
Похитил российское имущество, сообщает следственный отдел на Байконуре на своем сайте.
Похитил имущество с территории базы "Жилищное хозяйство" на площадке №9. Преступник чуть не сбил полицейских грузовиком. В нем попытался скрыться в ближайшем поселке.
Заехал во двор частного жилого дома, хозяин которого начал забрасывать полицейских камнями. Одного полицейского ударил головой в лицо, другой попытался задушить.
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Подкреплению полицейских удалось задержать вора и хулигана. Возбуждены уголовные дела о краже и применения насилия к представителям власти.
На одном из военных арсеналов Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание. В результате вспышки произошел взрыв. Жертв нет.
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