Казах ограбил российский космодром

Мужчина обокрал Байконур и скрылся. Фото: Hi-News.ru

Гражданин Казахстана пробрался на космодром Байконур, который арендует Россия.

Похитил российское имущество, сообщает следственный отдел на Байконуре на своем сайте.

Похитил имущество с территории базы "Жилищное хозяйство" на площадке №9. Преступник чуть не сбил полицейских грузовиком. В нем попытался скрыться в ближайшем поселке.

Заехал во двор частного жилого дома, хозяин которого начал забрасывать полицейских камнями. Одного полицейского ударил головой в лицо, другой попытался задушить.

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Подкреплению полицейских удалось задержать вора и хулигана. Возбуждены уголовные дела о краже и применения насилия к представителям власти.

На одном из военных арсеналов Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание. В результате вспышки произошел взрыв. Жертв нет.