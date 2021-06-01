Карантин в Турции ослабили

Турция ослабляет карантин. Фото: Reuters

В Турции с 1 июня ослабляют карантин: заработают рестораны и кафе.

По новым правилам, общенациональный ежедневный комендантский час в июне будет действовать с 22 часов до 05.00, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

Заведения общественного питания смогут работать с 07.00 до 21.00 в режиме обслуживания столиков и до 00.00 в режиме на вынос. В те же часы будут открыты парки развлечений и спортзалы.

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Свадьбу можно будет проводить как на открытых, так и на закрытых площадках с соблюдением установленных санитарных правил.

За прошедшие сутки в Турции обнаружили почти 6,5 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19, умерли 122 больных, выздоровели почти 9,6 тыс. По последним данным, из 85 млн жителей страны полностью вакцинированы почти 12,5 млн. Первое прививки сделали еще около 16,6 млн человек. Украина намерена разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на Covid-19.