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четверг, 19 ноября 2020 19:27

Канада заказала 414 доз вакцин против Covid-19 на 38 млн населения

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Канада заказала 414 доз вакцин против Covid-19 на 38 млн населения
Премьер Канады Джастин Трюдо / Reuters

Канада планирует передать лишние закупленные вакцины против Covid-19 странам с низким уровнем доходов.

Об этом заявили в канадском правительстве после того, как Оттава заказала самое большое в мире количество доз вакцин против коронавируса на душу населения. Об этом пишет The Independent.

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Оттава заключила предварительные соглашения с 7 различными разработчиками и поставщиками, что означает, что у нее может быть до 414 млн доз вакцины против Covid-19. Население страны около 38 млн человек. Однако общее количество будет зависеть от того, сколько из этих семи вакцин одобрят канадские регулирующие органы.

Две вакцины, которые Канада согласилась купить, разрабатывают фармацевтические фирмы Pfizer и Moderna. Обе показали обнадеживающие промежуточные результаты испытаний. Источник в канадском правительстве заявил, если в Канаде будет избыток вакцин против Covid-19, Оттава не допустит, чтобы они пропали, а отдаст через ВОЗ бедным странам.

В стране фиксируют сейчас более 6 тыс. новых больных ежедневно. В общем, в Канаде на коронавирус заболело 314 тыс. человек. Погибли более 11,2 тыс.

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