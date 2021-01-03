Справка будет действительна в течение действительна в течение дійсна протягом действительна на протяжении дійсна протягом действует в течение діє протягом действительна в течении дійсна протягом действительно в течение дійсно протягом 72 часов с момента сдачи анализа до вылета рейса в Канаду. Фото: Pixabay

7 января Канада вводит новые правила для путешественников, въезжающих на территорию страны.

"Все пассажиры, прибывающие в Канаду, старшие пяти лет должны иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции", - пишет издание ВТ.

Ее будут требовать перед посадкой в ​​самолет. Справка будет действительна в течение 72 часов с момента сдачи анализа до вылета рейса в Канаду.

"Новые меры обеспечат канадцев еще одним уровнем защиты. Мы продолжаем оценивать риски для здоровья населения, и работаем над ограничением распространения COVID-19 в Канаде", - заявил министр транспорта страны Марк Гарно.

Кроме того, каждый приезжий должен пройти 14-дневную изоляцию, зарегистрировавшись при этом в приложении ArriveCAN App, где необходимо указать свои данные, и ответить на вопрос о будущем карантин.

Сейчас в стране зафиксировано 590 тысяч случаев инфицирования. 495 тысяч пациентов излечилось, 15712 человек скончались.