Как живут Багамы после крушительного урагана "Дориан"

На Багамах местные жители начали возвращаться в свои дома. Фото: WordNews

Жители Большого Абако на Багамах после разрушительного урагана "Дориан" начали возвращаться в свои трущобы.

Люди восстанавливают дома. Это сообщество известно, как "Муд" или "Да Мадд". Ее тысячи гаитянских мигрантов строили на протяжении десятилетий, а "Дориан" сравнял с землей за несколько часов. Об этом сообщает Business Insider.

Без крыши над головой на Багамских островах и островах Большого Багама осталось около 70 тыс. человек. Официальное число погибших от правительства составляло 20 человек, но эта цифра будет расти.

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Потери имущества, не включая инфраструктуру и автомобили, могут составить семь миллиардов долларов.

"Багамские острова превратились в страну третьего мира. Люди месяцами будут без работы. Они будут без крова и без пищи", - отметил 67-летний резчик по дереву Гордон Хиггс.

Ураган "Дориан", который в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории мощности, в понедельник обрушился на Багамские острова. После этого подошел к южной части США и направился вдоль побережья на север штатов.