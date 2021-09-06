Как выглядит Земля из космоса: показали впечатляющее фото

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал новое ночное фото Земли.
Соответствующие фото опубликованы на Twitter-странице астронавта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
Он сделал ночную фотографию с модуля на МКС "Купола".
"Иногда звездные огни "борются" с подсвеченными городами на Земле за то, кто из них самый яркий и красивый", - написал Песке.
A night picture from the Cupola: sometimes star lights battle it out with city lights for who's the brightest and more beautiful. 🤩 #MissionAlpha https://t.co/9Tt9liMl3C pic.twitter.com/rEtGYfWu0Y— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 5, 2021
Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли с Луной с расстояния 1,5 млн км.
В конце прошлого года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта.
Комментарии