Как выглядит Земля из космоса: показали впечатляющее фото

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал новое ночное фото Земли.

Соответствующие фото опубликованы на Twitter-странице астронавта.

Он сделал ночную фотографию с модуля на МКС "Купола".

"Иногда звездные огни "борются" с подсвеченными городами на Земле за то, кто из них самый яркий и красивый", - написал Песке.

A night picture from the Cupola: sometimes star lights battle it out with city lights for who's the brightest and more beautiful. 🤩 #MissionAlpha https://t.co/9Tt9liMl3C pic.twitter.com/rEtGYfWu0Y