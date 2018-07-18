Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове

Фотограф Эко Адиянто выложил в сеть фото муравья-ткача, который несет фрукт, который в несколько раз больше него.

"Эти насекомые малы, но имеют необычайную силу и способность работать в команде", - передает слова фотографа Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Муравей балансирует, чтобы не уронить свою ношу. Он похож на Атласа — героя-титана из греческих мифов, говорят журналисты.

Эко снял кадры случайно во время макросъемки в своем саду в Западной Яве.

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Муравей-ткач весит около 5 мг. Он может поднимать предметы, вес которых в 100 раз превышает его собственній. Если бы люди были такими же сильными, могли бы поднимать предметы весом 4,5 тонны - вес трех автомобилей.

Американский фотограф Лукас Ландерс презентовал свой проект Wildlife. Художнику удалось создать иллюзию, секрет которой мало кому удастся разгадать. На самом деле на фото, сделанных Лукасом Ландерсом, изображены не живые животные, а чучела из музейных экспозиций.