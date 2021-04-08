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четверг, 08 апреля 2021 16:23

Из-за коронавируса уменьшилась продолжительность жизни практически по всей Европе

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Из-за коронавируса уменьшилась продолжительность жизни практически по всей Европе
Больные на коронавирус. Covid-19 стал одной из причин уменьшения продолжительности жизни в Европе / Reuters

Ожидаемая продолжительность жизни по Европе уменьшилась за последний год из-за пандемии Covid-19.

Статистическое агентство ЕС "Евростат" заявило, что в результате вспышки пандемии в 2020-м ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в большинстве стран-членов ЕС. Об этом пишет Daily Mail.

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Данные "Евростата" показали, что в Великобритании, Испании, Италии и Бельгии средняя продолжительность жизни сократилась более чем на год. Наибольшее падение произошло в Испании - на 1,6 года меньше, чем в 2019-м. Болгария потеряла 1,5 года. Литва, Польша и Румыния - 1,4 года. В Великобритании ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,1 года по сравнению с 2019-м. В Нидерландах, Франции и Австрии сокращение составило 0,7 года.

Дания и Финляндия - единственные страны Европы, в которых ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,1 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - среднее количество лет, новорожденный ребенок прожил бы в условиях нынешней смертности. Данные рассчитываются на основе количества смертей в определенном возрасте, а, следовательно, в каком возрасте человек, скорее всего, умрет.

С 1960-х продолжительность жизни, в общем, увеличивалась более чем на 2 года, каждые 10 лет. Улучшение жилищных условий, санитария, гигиена и питания с 1990-х помогли снизить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни. Улучшение медицины в XX в., включая появление вакцинации, помогло продлить жизнь. Но с 2010-го эти улучшения и дальнейший рост продолжительности жизни резко замедлились по всей Европе.

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Дата
08
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