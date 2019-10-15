Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х

Фото: cameralabs.org

Японский фотограф Ёсихиро Тацуко занимается профессиональной деятельностью более 60 лет.

Женский мотив проявился в работах Ёсихиро лучше. Фотографии женского ню называют исключительными произведениями визуального искусства, сообщает Cameralabs.

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Тацуко выдал множество фотокниг. Их количество и качество отнесло его в ранг ведущих фотографов Японии.

В подборке черно-белые снимки автора из книги "Ева", изданной в 1970-х годах.

"Каждый раз, когда я вижу фотографический момент, но не могу запомнить его на пленке, на моей сетчатке печатается шедевр, с которым я никогда больше не столкнусь", - говорит он.

Фотограф Трой Холден 8 лет фотографировал чудаков на улицах Сан-Франциско. Человек опубликовал свои работы в книгах "Люди странные" и "Красочные улицы". Он настолько увлечен съемочным делом, что следующие 30 лет планирует посвятить именно фотографированию города.