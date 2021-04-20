Израиль закупит миллиона доз вакцины Pfizer

В декабре Израиль начал активную кампанию вакцинации. Фото: Reuters

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer о приобретении миллионов доз вакцины против Covid-19 до 2022 года.

"Это означает, что очень скоро у нас будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

Новые дозы вакцины должны защитить людей от различных штаммов коронавируса, отметил глава правительства. Он добавил, что надеется подписать подобное соглашение и с компанией Moderna.

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В Израиле начали закрывать Covid-отделения больниц. Это связано с тем, что пациентов с коронавирусной болезнью в стране уже почти нет. В декабре Израиль начал активную кампанию вакцинации, и теперь от Covid-19 полностью привиты более половины населения страны.