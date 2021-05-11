Израиль усилит удары по сектору Газа

Израиль хочет увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Фото: lb.ua

Израиль усилит удары по объектам в секторе Газа.

Об этом заявил руководитель генерального штаба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави, информирует Arutz Sheva.

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После совещания по оценке ситуации Кохави приказал военным расширить и активизировать операцию "Страж стен", воздушную кампанию, направленную против группировок "Хамас" и "Исламский джихад" в секторе Газа.

ЦАХАЛ также усилит свои подразделения, расположенные в районах, прилегающих к сектору Газа.

В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями на Храмовой горе ночью 8 мая. Полиция применила силу после того, как палестинские прихожане начали бросать камни и файеры. Конфликт разгорелся около мечети Аль-Акса. Впоследствии он перерос в бойню и массовые задержания. Полиция призвала прихожан разойтись мирно после окончания молитвы. Они призыв проигнорировали. Тогда силовики были вынуждены использовать спецсредства для разгона толпы.