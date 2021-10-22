Израиль открыл границы для туристов

В Израиль разрешили въезд вакцинированным туристам и тем, кто переболел. Фото: Pexels

Израиль открыл границы для вакцинированных туристов и переболевших коронавирусом.

Это приняли премьер Израиля Нафтали Беннет, министр здравоохранения Ницан Горовиц и министр туризма Константин Развозов, сообщает Newsru.co.il.

В страну смогут въехать туристы:

- привитые двумя дозами вакцины Pfizer не более полугода назад. После получения второй дозы вакцины должно пройти не менее семи дней до въезда и не более чем 180 дней до выезда из Израиля;

- привитые двумя дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm не более полугода назад. После получения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней до въезда и не более чем 180 дней до выезда из Израиля;

- привитые одной дозой Johnson & Johnson. После вакцинации должно пройти не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более чем 180 дней до выезда из Израиля;

- привитые бустерной дозой одобренной вакцины, если после прививки прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль.

Въезд позволили тем, кто переболел и получил не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины. Могут въехать туристы, переболевшие Covid-19 менее полугода назад. Они должны предъявить положительный результат теста NAAT, после которого прошло более 11 дней до въезда и не более 180 дней до выезда из Израиля.

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Запретили въезд туристам из стран, где распространен субвариант штамма Delta AY4.2.

Грузия обновила правила въезда для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для Covid-вакцинированных. Попасть в Грузию можно с отрицательным результатом ПЦР-теста.