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четверг, 29 апреля 2021 22:00

Изготовили крупнейшую в истории золотую монету

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Изготовили крупнейшую в истории золотую монету
Монета весит 10 кг. Фото: twitter.com/RoyalMintUK

В Великобритании отчеканили самую большую в истории золотую монету номиналом 10 тысяч фунтов стерлингов (385 тысяч грн).

Диаметр монеты составляет 20 см, вес - 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба королевского монетного двора в Twitter.

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Изготовление монеты заняло 400 часов, восемь дней пошли на полировку. На ней изображены королевский лев, грифон, сокол, бык, Йель (сказочный зверь с рогами и бивнями), борзая, дракон, единорог и конь.

Монета выставили на продажу. Цену можно будет узнать, подав заявку на приобретение.

"Коллекция памятных монет "Звери королевы" стала популярной с тех пор, как в 2017 году была представлена ​​первая из них с изображением льва", - рассказала представитель монетного двора Клэр Макленнан.

15 апреля Нацбанк ввел в обращение две памятные монеты номиналом 10 и 5 грн, посвященные ковроткачества Полтавщины. Монеты "Решетиловское ковроткачество" изготовлены из серебра и нейзильбера.

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