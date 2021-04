Изготовили крупнейшую в истории золотую монету

В Великобритании отчеканили самую большую в истории золотую монету номиналом 10 тысяч фунтов стерлингов (385 тысяч грн).

Диаметр монеты составляет 20 см, вес - 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба королевского монетного двора в Twitter.

Изготовление монеты заняло 400 часов, восемь дней пошли на полировку. На ней изображены королевский лев, грифон, сокол, бык, Йель (сказочный зверь с рогами и бивнями), борзая, дракон, единорог и конь.

Монета выставили на продажу. Цену можно будет узнать, подав заявку на приобретение.

"Коллекция памятных монет "Звери королевы" стала популярной с тех пор, как в 2017 году была представлена ​​первая из них с изображением льва", - рассказала представитель монетного двора Клэр Макленнан.

