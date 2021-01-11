Избрали нового президента Киргизстана

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1224
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2115
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 972
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3708
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2493
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4797
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
4
5
6
3
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Видео
Все видео
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8298
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5724
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 990
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 13:56

Избрали нового президента Киргизстана

  Комментировать
Избрали нового президента Киргизстана
Садир Жапаров / Reuters

По предварительным результатам президентских выборов в Киргизстане, новым главой страны станет Садир Жапаров. Он получил почти 80% голосов.

Жапаров, который отбыл срок в тюрьме за захват в заложники политика-конкурента, также может получить широкие президентские полномочия после голосования о внесении поправок в конституцию. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кыргызстан: и.о. президента подал в отставку через полдня на должности, главой государства - станет премьер

Кыргызстан находится в кризисе после парламентских выборов в октябре 2020-го. Их считали сфальсифицироваными, что привело к протестам и отставке тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова.

В своей победной речи в столице Бишкеке Жапаров пообещал прозрачно управлять страной, без коррупции.

"Мы не повторим ошибок предыдущей власти. За последние 30 лет коррупция укоренилась в нашей стране практически во всех сферах жизни - теперь не будем терпеть такого возмутительного поведения", - сказал Жапаров.

Он также добавил, что будет стремиться исправить экономические проблемы в течение 3-5 лет. В последние годы в Кыргызстане резко выросла безработица, что заставляет молодежь искать работу за рубежом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избрали нового президента Киргизстана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

В Москве издали книгу об истории Украины

Расстреляли конструктора реактивных ракет

Больная собака спасла мальчика

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 19495
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 11061
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 9108
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 7885
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 7498
Мир
Известнейший проспект Парижа полностью перепланируют
Известнейший проспект Парижа полностью перепланируют Просмотров: 36
Почему японцы против проведения Олимпиады в Токио
Почему японцы против проведения Олимпиады в Токио Просмотров: 54
Байден предлагает бывшему послу США в России должность директора ЦРУ
Байден предлагает бывшему послу США в России должность директора ЦРУ Просмотров: 198
Для стран с высокой смертностью: Россия создает новый препарат от коронавируса
Для стран с высокой смертностью: Россия создает новый препарат от коронавируса Просмотров: 117
Нашли хорошо сохранившуюся скульптуру правителя
Нашли хорошо сохранившуюся скульптуру правителя Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
1
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
1
Провал за провалом. Украина финишировала 14 в одиночной смешанной эстафете
Голосов: 732
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть