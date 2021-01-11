Избрали нового президента Киргизстана

Садир Жапаров / Reuters

По предварительным результатам президентских выборов в Киргизстане, новым главой страны станет Садир Жапаров. Он получил почти 80% голосов.

Жапаров, который отбыл срок в тюрьме за захват в заложники политика-конкурента, также может получить широкие президентские полномочия после голосования о внесении поправок в конституцию. Об этом пишет ВВС.

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Кыргызстан находится в кризисе после парламентских выборов в октябре 2020-го. Их считали сфальсифицироваными, что привело к протестам и отставке тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова.

В своей победной речи в столице Бишкеке Жапаров пообещал прозрачно управлять страной, без коррупции.

"Мы не повторим ошибок предыдущей власти. За последние 30 лет коррупция укоренилась в нашей стране практически во всех сферах жизни - теперь не будем терпеть такого возмутительного поведения", - сказал Жапаров.

Он также добавил, что будет стремиться исправить экономические проблемы в течение 3-5 лет. В последние годы в Кыргызстане резко выросла безработица, что заставляет молодежь искать работу за рубежом.