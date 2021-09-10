Из жизни ушел звезда "Полицейской академии"

Умер Арт Метранj. Фото: Reuters

Американский актер и стендап-комик Арт Метрано, получивший известность благодаря роли капитана Эрни Маузера в двух частях "Полицейской академии", умер в возрасте 84 лет.

Информацию подтвердил его сын, пишет The Hollywood Reporter.

Актер ушел из жизни в собственном доме в штате Флорида. Точную причину смерти не называют. Однако отмечают, что Метрано умер по естественным причинам.

Прославился актер благодаря роли капитана Маузера во второй и третьей частях "Полицейской академии". Также Метрано сыграл в фильме "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", в сериалах "Старкси и Хатч", "Остров фантазий".

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В 1989 году Метрано получил травму позвоночника, из-за чего его ногу парализовало. Однако это не помешало ему продолжить профессиональную деятельность. Он создал театральное шоу "Случайная комедия Метрано", где выступал в инвалидной коляске.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Актер ушел из жизни в своем доме в Париже 6 сентября.