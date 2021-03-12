Из родственников делают компост для растений

Процесс террамации происходит в специальных ящиках / KOIN

Бизнесмен в США открыл бизнес на том, что перерабатывает тела покойников в компост, который можно использовать для удобрения растений.

Предприниматель Мика Трумэн оставил комфортную карьеру в сфере финансов в 2019-м после того, как обнаружил, что преобразования в компост человеческих тел в Вашингтоне - законно. Это породило у него идею создания собственного бизнеса. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гроб с телом лежит 2 недели в доме, потому что через Covid-19 нет мест на кладбищах

Трумэн основал фирму Return Home. Она позволяет превращать тела близких в компост после смешивания трупов с водой, опилками и люцерной, чтобы ускорить разложение. Через 30 дней после прибытия на фирму мягкие ткани разлагаются, а затем зубы и кости кладут в землю, чтобы создать смесь. Пройдя сложную процедуру, компост доставляют родственникам погибшего через 30 дней в специальной урне. Мика считает, что в ближайшие годы его бизнес будет иметь успех. Сначала он испытал идею на свиньях.

"Теперь у нас может быть естественный процесс, которым ранее занимал тысячи лет. Стоим рядом с близкими, прощаемся с ними и покрываем их органическими материалами, выбираем сами. Этот процесс позволяет родственникам попрощаться с любимым человеком так, чтобы это было приятно", - говорит Трумэн.

Семьи могут использовать компост для посадки деревьев, цветов или овощей. Процедура террамации стоить около $5000. Также Мика планирует создать зону прощание, где близкие смогут проститься, как на панихиде, если захотят.

Сейчас ожидается, что штаты Калифорния, Колорадо и Орегон пойдут тропой Вашингтона и узаконят террамацию.