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среда, 31 марта 2021 15:07

Италия выдворит из страны российских послов после шпионского скандала

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Италия выдворит из страны российских послов после шпионского скандала
Луиджи Ди Майо возмущен шпионажем со стороны России. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вручил послу России ноту протеста от итальянского правительства.

Об этом глава МИД Италии сообщил в Facebook.

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По его словам, из страны планируют выдворить двух российских шпионов. Процесс должен состояться "немедленно".

"Мы вручили послу России в Италии решительный протест правительства Италии и сообщили о немедленном выдворении двух российских чиновников, причастных к этому очень серьезному делу. Я благодарен нашей разведке и всем государственным органам, которые ежедневно работают для безопасности нашей страны", - написал итальянский дипломат по результатам встречи с послом РФ.

Капитана итальянского флота и российского военного, который работает в посольстве РФ, задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России.

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