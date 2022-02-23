Италия меняет правила въезда для туристов

Путешественникам не нужно будет отбывать карантин. Фото: Pexels

С 1 марта Италия меняет карантинные правила для туристов.

Об этом сообщает "Коронавирус_инфо".

Путешественники не из Евросоюза смогут въехать в Италию только с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, справкой о выздоровлении или с отрицательным тестом.

Но после пересечения границы не нужно будет проходить пятидневный карантин.

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Перед поездкой следует проверить актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.

В Израиль можно будет попасть вакцинированным и невакцинированным туристам с двумя отрицательными ПЦР-тестами. Новые правила будут действовать с 1 марта.