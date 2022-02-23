Италия меняет правила въезда для туристов

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 630
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 1647
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 4680
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 792
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3879
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 234
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10441
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2296
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3987
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 900
Фото
Все фото
9
5
4
5
3
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Видео
Все видео
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3222
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2286
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 720
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2367
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1098
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 990
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 14:53

Италия меняет правила въезда для туристов

  Комментировать
Италия меняет правила въезда для туристов
Путешественникам не нужно будет отбывать карантин. Фото: Pexels

С 1 марта Италия меняет карантинные правила для туристов.

Об этом сообщает "Коронавирус_инфо".

Путешественники не из Евросоюза смогут въехать в Италию только с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, справкой о выздоровлении или с отрицательным тестом.

Но после пересечения границы не нужно будет проходить пятидневный карантин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации

Перед поездкой следует проверить актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.

В Израиль можно будет попасть вакцинированным и невакцинированным туристам с двумя отрицательными ПЦР-тестами. Новые правила будут действовать с 1 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Италия меняет правила въезда для туристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

Самое читаемое
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17001
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 14635
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 14517
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 13230
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12852
Мир
Великобритания предоставит Украине новое оборонное вооружение
Великобритания предоставит Украине новое оборонное вооружение Просмотров: 639
Канада направит дополнительные войска в ЕС
Канада направит дополнительные войска в ЕС Просмотров: 198
Соловьеву, Симоньян, Захаровой и Толстому запретили въезд в Евросоюз
Соловьеву, Симоньян, Захаровой и Толстому запретили въезд в Евросоюз Просмотров: 1980
Путину нужен повод для оккупации всей Украины - Шольц
Путину нужен повод для оккупации всей Украины - Шольц Просмотров: 1656
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
9
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
4
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
Голосов: 54
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть