Италия меняет правила въезда для туристов

С 1 марта Италия меняет карантинные правила для туристов.
Об этом сообщает "Коронавирус_инфо".
Путешественники не из Евросоюза смогут въехать в Италию только с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, справкой о выздоровлении или с отрицательным тестом.
Но после пересечения границы не нужно будет проходить пятидневный карантин.
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Перед поездкой следует проверить актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.
В Израиль можно будет попасть вакцинированным и невакцинированным туристам с двумя отрицательными ПЦР-тестами. Новые правила будут действовать с 1 марта.
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