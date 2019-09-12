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четверг, 12 сентября 2019 17:13

Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го

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Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Таких сильных осадков не регистрировали более века. Фото: скриншот с видеоролика

На большей части юго-восточной Испании объявили чрезвычайное положение из-за сильнейших осадков в регионе за более, чем столетие.

В результате стихии погибли по меньшей мере два человека, сообщает АР.

Жену и мужа, которым было по 70 лет, нашли мертвыми в перевернутом автомобиле. Его отнесло потоками воды в городе Каудо, примерно в 100 км к югу от Валенсии.

Испанская служба погоды Aемет классифицировала этот регион как "крайне опасен". По прогнозам, осадки могут достичь 180 мм в течение 24 часов.

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Публикация от Sucesos Mallorca (@sucesosmallorca)

Буря прошла средиземноморским побережьем Валенсии, Мурсии и Аликанте.

Почти 300 л дождя на квадратный метр выпало за 24 часа в Онтеньенте. Там река Клариано затопил улицы в среду вечером. Это самые сильные осадки с 1917 года.

Местные власти закрыли дороги и железнодорожные сообщения. Были повреждены грузовики, деревья и заборы, также сообщалось о мини-ураган. Школы отменили занятия в четверг и пятницу для более 300 тыс. учеников.

В пятницу в Украине, 13 сентября, сохранится теплая и сухая погода. А в субботу и воскресенье, 14-15 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

Ощутимо похолодает после 15 октября. В конце месяца температура спадет до + 7... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.

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12
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