Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го

Таких сильных осадков не регистрировали более века. Фото: скриншот с видеоролика

На большей части юго-восточной Испании объявили чрезвычайное положение из-за сильнейших осадков в регионе за более, чем столетие.

В результате стихии погибли по меньшей мере два человека, сообщает АР.

Жену и мужа, которым было по 70 лет, нашли мертвыми в перевернутом автомобиле. Его отнесло потоками воды в городе Каудо, примерно в 100 км к югу от Валенсии.

Испанская служба погоды Aемет классифицировала этот регион как "крайне опасен". По прогнозам, осадки могут достичь 180 мм в течение 24 часов.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sucesos Mallorca (@sucesosmallorca) 10 Сен 2019 в 8:32 PDT

Буря прошла средиземноморским побережьем Валенсии, Мурсии и Аликанте.

Почти 300 л дождя на квадратный метр выпало за 24 часа в Онтеньенте. Там река Клариано затопил улицы в среду вечером. Это самые сильные осадки с 1917 года.

Местные власти закрыли дороги и железнодорожные сообщения. Были повреждены грузовики, деревья и заборы, также сообщалось о мини-ураган. Школы отменили занятия в четверг и пятницу для более 300 тыс. учеников.

В пятницу в Украине, 13 сентября, сохранится теплая и сухая погода. А в субботу и воскресенье, 14-15 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает. Ощутимо похолодает после 15 октября. В конце месяца температура спадет до + 7... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.