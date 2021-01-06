Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ

Иранская сторона просила украинских экспертов помочь ей сфальсифицировать данные о причине катастрофы падения пассажирского самолета МАУ в Тегеране.

Об этом заявил и. о. руководителя Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Игорь Мишарин.

"Я расследовал в Иране уже 3 катастрофы. Приезжаю туда, мы там все уже друг друга знаем. И, в общем, иранцы с самого начала обратились ко мне: "Помоги расшифровать мимо американцев эту информацию, чтобы мы сразу же, так сказать, могли сделать выводы и как-то фальсифицировать эту информацию", - сказал он.

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Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также 2 пассажира - граждане Украины.

Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технические неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

В октябре Иран взял на себя всю ответственность за это.

В то же время в МИД заявили, что процесс выплаты компенсаций родным жертв сбитого самолета МАУ под Тегераном может затянуться на 2 года.