Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 504
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1836
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2250
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4518
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
6
5
5
5
4
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
&quot;Самое бриллиантовое&quot; кольцо в мире сделали в виде бархатца
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
&quot;Наконец свободна!&quot; - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие
"Наконец свободна!" - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
Видео
Все видео
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Просмотров: 81
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 4239
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 225
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4410
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 9
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 16:08

Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ

  Комментировать
Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ
В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание. Фото: Reuters

Иранская сторона просила украинских экспертов помочь ей сфальсифицировать данные о причине катастрофы падения пассажирского самолета МАУ в Тегеране.

Об этом заявил и. о. руководителя Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Игорь Мишарин.

"Я расследовал в Иране уже 3 катастрофы. Приезжаю туда, мы там все уже друг друга знаем. И, в общем, иранцы с самого начала обратились ко мне: "Помоги расшифровать мимо американцев эту информацию, чтобы мы сразу же, так сказать, могли сделать выводы и как-то фальсифицировать эту информацию", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 5-й попытки: МИД Украины получило финальный отчет от Ирана о катастрофе самолета МАУ

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также 2 пассажира - граждане Украины.

Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технические неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

В октябре Иран взял на себя всю ответственность за это.

В то же время в МИД заявили, что процесс выплаты компенсаций родным жертв сбитого самолета МАУ под Тегераном может затянуться на 2 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иран просил помочь фальсифицировать данные по авиакатастрофе МАУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 24634
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 21520
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 15795
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 11502
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 7749
Мир
Трамп провоцирует сторонников выходить на протесты против власти Байдена
Трамп провоцирует сторонников выходить на протесты против власти Байдена Просмотров: 180
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
6
 Просмотров: 1341
В полных женщин сыновья чаще страдают от бесплодия
В полных женщин сыновья чаще страдают от бесплодия Просмотров: 90
Склонял к сексу и просил обнаженные фото несовершеннолетних фанаток: YouTube-блогера обвинили в педофилии
Склонял к сексу и просил обнаженные фото несовершеннолетних фанаток: YouTube-блогера обвинили в педофилии Просмотров: 342
60-летний топ-менеджер Apple за год заработал $300 млн
60-летний топ-менеджер Apple за год заработал $300 млн Просмотров: 153
Больше всего комментируют
16
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
Голосов: 574
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть