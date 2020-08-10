Иран отказывается выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ

В авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины. Фото: Reuters

Центральная страховая организация Ирана не будет выплачивать Международным авиалиниям Украины компенсацию за сбитый 8 января самолет.

Об этом заявил глава организации Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал Сулеймани.

Это не касается вероятных выплат семьям погибших в авиакатастрофе.

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8 января под Тегераном сбили Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Сначала Иран назвал причиной катастрофы техническую ошибку. Однако позже под давлением мировой общественности признал, что борт сбили ракетой иранских ПВО.