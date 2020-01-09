Иран объявил о завершении мести за убийство Сулеймани

США убили командира элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет совершать новых военных нападений, если со стороны США не будет военной агрессии.

Исламская республика действовала исключительно реализуя свое право на самооборону и не собирается продолжать атаки, сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчі, передает ТАСС.

"Все наши действия были пропорциональны убийство Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут проводить военные действия против Ирана, с нашей стороны - мы также не чинитимо таких действий", - сказал Маджид Тахт-Раванчі и добавил, что Ирану "придется ответить" США в случае, если Вашингтон все же проведет какую-то военную операцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Багдаде снова прогремели взрывы. Целились в посольство США

В ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого события ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: в Иране обещали отомстить США, власти Ирака осудила операцию, а Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть территорию Ирака. 4 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран не закроет на это глаза. "Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - указал посол. В ночь на 8 января Иран начал свою "месть" - совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке. В частности, ракеты были направлены в сторону авиабазы " Айн аль-Асад на западе Ирака и инфраструктуры вблизи Эрбиля, среди которой и американское консульство.