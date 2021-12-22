Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні

В Польше есть большой доступ к капиталу начального уровня, но нет к большим в 20-40 миллионов долларов, говорит предприниматель Вадим Мельник. Фото: Вадим Мельник

В Украине очень высокие ставки на ипотеку і невозможно прожить на минимальную зарплату. Об этом рассказал в интервью журналу "Країна" украинский предприниматель Вадим Мельник. Он владелец компании Dronehub. Живёт и работает в Варшаве.

"Я забрал родителей в Варшаву два месяца назад. Папа говорит, качество продуктов здесь выше и они дешевле. В магазинах такой контроль качества, который в среднем проходят три фермера из десятка", – рассказывает Мел. ник.

"Банковские ставки в Украине такие, что никто при здравом уме ипотеку не возьмет. А здесь – 2-3 процента, продолжает. – Минимальная зарплата 2 800 злотых (18 378 грн. – Країна). На нее тяжело прожить месяц, но можно. В Украине за 6 тысяч гривен в месяц – нереально", – говорит Мельник.

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У Польши есть большой доступ к капиталу начального уровня, но нет к большим в 20-40 миллионов долларов, говорит предприниматель.

"Это хорошее место, чтобы зацепиться, начать строить бизнес, но не масштабировать. И здесь высокие налоги. В Украине те же программисты платят в разы меньше", – рассказывает Мельник.

Пять лет тому назад вести бизнес в Польше было проще, говорит.

"Изменилась власть в стране, и стало все труднее работать, – говорит предприниматель. – Сложная бухгалтерия. За месяц здесь плачу столько, как за год в Великобритании. Сейчас смотрим на другие юрисдикции, где либеральнее подходят к бизнесу. Ибо все больше нашей производительной энергии идет не на развитие дела, а на борьбу с бюрократией. Это не мотивирует развиваться".

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Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карты пребывания". Пакет изменений в закон об иностранцах уже одобрил Сейм. Около 1,5 млн украинцев работают в Польше. Еще около 50 тыс. учатся, заявлял в июле посол Украины в Польше Андрей Дещица. Соседняя страна стала самой популярной среди украинцев для трудовой миграции. По сравнению с 2014 годом количество людей, которые едут туда искать работы, выросло в два-три раза.