Иностранные послы отказались прививаться от коронавируса российским препаратом

МИД РФ предложило иностранным послам вакинцватись от коронавируса российским препаратом. Фото: rt.com

Министерство иностранных дел России предложило иностранным посольствам бесплатно вакцинировать от коронавируса их сотрудников российским препаратом "Спутник V".

Речь идет о 12 тыс. дипломатов и членах их семей, пишет "Коммерсант".

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах", - пояснили в МИД РФ.

Дипломаты отреагировали по-разному. Послы стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки согласились на вакцинацию, ведь российская вакцина официально одобрена на территориях их государств.

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По словам одного из дипломатов, он не будет делать прививки незарегистрированной вакциной, ведь в случае возникновения побочных эффектов, воспользоваться медицинской страховкой будет невозможно.

"Я не хотел бы принимать дозу вакцины, предназначенной для граждан РФ", - прокомментировал посол США в Москве Джон Салливан.

Некоторые сотрудники иностранных посольств также отказались от вакцинации, пока Россия официально не получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.