Иностранные послы отказались прививаться от коронавируса российским препаратом

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 279
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 693
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 837
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1710
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1791
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4293
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1143
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
3
3
6
5
3
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Снежный шторм оставил без электричества и еды миллионы людей: фото
Снежный шторм оставил без электричества и еды миллионы людей: фото
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1305
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1791
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 261
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 12:27

Иностранные послы отказались прививаться от коронавируса российским препаратом

  Комментировать
Иностранные послы отказались прививаться от коронавируса российским препаратом
МИД РФ предложило иностранным послам вакинцватись от коронавируса российским препаратом. Фото: rt.com

Министерство иностранных дел России предложило иностранным посольствам бесплатно вакцинировать от коронавируса их сотрудников российским препаратом "Спутник V".

Речь идет о 12 тыс. дипломатов и членах их семей, пишет "Коммерсант".

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах", - пояснили в МИД РФ.

Дипломаты отреагировали по-разному. Послы стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки согласились на вакцинацию, ведь российская вакцина официально одобрена на территориях их государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Могли проср*ть все, что только можно" - Комаровский о российской вакцине

По словам одного из дипломатов, он не будет делать прививки незарегистрированной вакциной, ведь в случае возникновения побочных эффектов, воспользоваться медицинской страховкой будет невозможно.

"Я не хотел бы принимать дозу вакцины, предназначенной для граждан РФ", - прокомментировал посол США в Москве Джон Салливан.

Некоторые сотрудники иностранных посольств также отказались от вакцинации, пока Россия официально не получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

Кабинет министров запретил поставки ковид-вакцины в Украину из России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранные послы отказались прививаться от коронавируса российским препаратом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Утвердили государственный символ

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 23679
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 14832
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 12276
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 8820
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 8190
Мир
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка
3
 Просмотров: 1359
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
 Просмотров: 207
В Египте туристический автобус с украинцами вылетел с дороги
В Египте туристический автобус с украинцами вылетел с дороги Просмотров: 261
Из-за популяризации приложения Clubhouse акции компании с похожим названием выросли на 1000%
Из-за популяризации приложения Clubhouse акции компании с похожим названием выросли на 1000% Просмотров: 90
Украинская туристка погибла в Египте - СМИ
Украинская туристка погибла в Египте - СМИ Просмотров: 873
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
Голосов: 241
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть