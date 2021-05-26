Иностранцы массово не могут покинуть Беларусь

Иностранцы столкнулись с проблемой покинуть Беларусь. Фото: belta.by

Госпогранкомитет Беларуси заявляет о большом количестве обращений иностранцев в связи с проблемами покинуть страну после введения запрета на полеты.

Иностранцам рекомендуют обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран. Об этом говорится на сайте ведомства.

Белорусская авиакомпания Белавиа отменила рейсы в семь стран. Ряд европейских авиаперевозчиков прекратила полеты в страну и по ее территории.

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В свою очередь, белорусские пограничники отмечают, что вопрос возвращения иностранцев домой находятся "вне компетенции органов пограничной службы".

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа. Деньги за билеты вернут.