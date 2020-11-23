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понедельник, 23 ноября 2020 11:17

Инаугурация Байдена будет нестандартной

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Инаугурация Байдена будет нестандартной
Инаугурация Джо Байдена пройдет не в стандартном режиме. Фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена изменится из-за пандемии Covid-19.

Церемония пройдет в сокращенном режиме, сообщил глава аппарата Байдена Рон Клейн телеканалу ABC в прямом эфире.

По словам Клейна, инаугурацию планируют сделать торжественной, но хотят избежать распространению болезни.

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Глава сообщил, что штаб проводит переговоры и консультации с Сенатом и Палатой представителей.

Клейн не рассказал, какие именно изменения произойдут в процессе инаугурации.

По стандарту церемония происходит так: новый президент приносит присягу, выступает с речью на Национальной аллее в Вашингтоне. После чего проходил обед и прием в Белом доме.

Недавно команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания.

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