Инаугурация Байдена будет нестандартной

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена изменится из-за пандемии Covid-19.
Церемония пройдет в сокращенном режиме, сообщил глава аппарата Байдена Рон Клейн телеканалу ABC в прямом эфире.
По словам Клейна, инаугурацию планируют сделать торжественной, но хотят избежать распространению болезни.
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Глава сообщил, что штаб проводит переговоры и консультации с Сенатом и Палатой представителей.
Клейн не рассказал, какие именно изменения произойдут в процессе инаугурации.
По стандарту церемония происходит так: новый президент приносит присягу, выступает с речью на Национальной аллее в Вашингтоне. После чего проходил обед и прием в Белом доме.
Недавно команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания.
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