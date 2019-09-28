Импичмент Трампа: Госдеп должен предоставить документы, касающиеся сотрудничества с Украиной

Документы должны предоставить до 4 октября. Фото: "Ракурс"

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, разведки, наблюдения и реформ и сенаторы от Демократической партии официально потребовали у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео документы связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной.

Документы должны предоставить до 4 октября, сообщает "Голос Америки".

Ранее Государственный департамент отказался предоставить документы.

Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента США после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

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Востребованные документы будут частью расследования по импичменту. Их непредоставление будет восприниматься как доказательство препятствования правосудию.

"Комитеты устанавливают, насколько президент США поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он обратился к давлению на Украину, чтобы склонить ее к вмешательству в выборы 2020-го года, и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы помочь противодействовать агрессии России", - говорится в письме.

Начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей.