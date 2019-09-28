Импичмент Трампа: Госдеп должен предоставить документы, касающиеся сотрудничества с Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2709
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2259
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 792
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6615
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9405
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2394
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3249
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3654
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
5
12
4
6
22
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
&quot;Излучает позитив и прямолинейность&quot;: немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина
Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина
Видео
Все видео
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 378
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 549
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 306
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5940
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 540
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
суббота, 28 сентября 2019 13:48

Импичмент Трампа: Госдеп должен предоставить документы, касающиеся сотрудничества с Украиной

  Комментировать
Импичмент Трампа: Госдеп должен предоставить документы, касающиеся сотрудничества с Украиной
Документы должны предоставить до 4 октября. Фото: "Ракурс"

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, разведки, наблюдения и реформ и сенаторы от Демократической партии официально потребовали у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео документы связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной.

Документы должны предоставить до 4 октября, сообщает "Голос Америки".

Ранее Государственный департамент отказался предоставить документы.

Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента США после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон об импичменте: Зеленский поставил точку

Востребованные документы будут частью расследования по импичменту. Их непредоставление будет восприниматься как доказательство препятствования правосудию.

"Комитеты устанавливают, насколько президент США поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он обратился к давлению на Украину, чтобы склонить ее к вмешательству в выборы 2020-го года, и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы помочь противодействовать агрессии России", - говорится в письме.

Начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Импичмент Трампа: Госдеп должен предоставить документы, касающиеся сотрудничества с Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Гостиницы, смена вероисповедания, тонны роз: на что шли мужчины ради внимания Брижит Бордо

Секс-символу Брижит Бардо - 85

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 106352
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
10
 Просмотров: 66442
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
25
 Просмотров: 26794
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель 1 Просмотров: 17292
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
 Просмотров: 11514
Мир
Сделал медвежью услугу - в России высказались об отставке Волкера
Сделал медвежью услугу - в России высказались об отставке Волкера Просмотров: 531
В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали более полутысячи пассажиров
В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали более полутысячи пассажиров Просмотров: 81
Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных
Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных Просмотров: 594
После протестов в Египте задержано около двух тысяч человек
После протестов в Египте задержано около двух тысяч человек Просмотров: 99
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
5
 Просмотров: 3474
Больше всего комментируют
8
Министр культуры назвал Бандеру неоднозначной фигурой
6
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
4
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
3
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Голосов: 243
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua