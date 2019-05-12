ИГИЛ объявили о "провинции" в Индии.

Боевики "Исламского государства" объявили о создании своей "провинции" в Индии. Об этом заявили после боев с силами безопасности в регионе Кашмир.

Агентство новостей джихадистов Amaq объявило, что "провинция" теперь называется "Вилайят Хинд". Они утверждают, что убили нескольких индийских военных в городе Амшипора, пишет телеканал новостей "24"

Сепаратисты мусульманского Кашмира десятилетиями ведут "войну" против правительства. Большинство группировок в регионе хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитического конкурента Индии Пакистана. Индия и Пакистан регулярно воюют за Кашмир.

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Главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади появился перед камерой впервые с 2014 года. Террорист рассказывал о войне против "крестоносцев" и заявлял, что битва за последний форпост "ИД" в Сирии - город Багуз - завершена.