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среда, 12 мая 2021 13:15

Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
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В Казани прощаются с 14-летними школьниками Ильзией Нагимуллиной, Амиром Шайхутдиновым и 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой, которые стали жертвами казанского стрелка.
Фото: ТАСС
В Казани прощаются с 14-летними школьниками Ильзией Нагимуллиной, Амиром Шайхутдиновым и 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой, которые стали жертвами казанского стрелка.
В Казани прощаются с 14-летними школьниками Ильзией Нагимуллиной, Амиром Шайхутдиновым и 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой, которые стали жертвами казанского стрелка.
В Казани прощаются с 14-летними школьниками Ильзией Нагимуллиной, Амиром Шайхутдиновым и 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой, которые стали жертвами казанского стрелка.
В Казани прощаются с 14-летними школьниками Ильзией Нагимуллиной, Амиром Шайхутдиновым и 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой, которые стали жертвами казанского стрелка.

В российской Казани прощаются с детьми, которые погибли во время стрельбы в школе №175. Бывший выпускник учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей во время уроков.

Видео прощаний появились на YouTube и Telegram-канале Mash.

Умерли семь восьмиклассников, двое взрослых, еще 24 человека пострадали.

В Казани хоронят двоюродных брата и сестру 14-летних Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова. Они учились в одном классе. По информации СМИ, именно они стали первыми жертвами казанского стрелка.

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Также в Казани прощаются с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой. На церемонию пришли коллеги, ученики и неравнодушные.

"Эльвира собиралась уволиться со школы и пожить для себя. Хотела только доработать указанный срок в классе, где она вела английский язык, чтобы не бросать учеников. Получилось иначе - Галявиев пришел в школу с дробовиком и застрелил учительницу, которая попыталась закрыть дверь в класс и спасти детей", - рассказали журналисты.

На церемонии прощания также присутствовали психологи и врачи, которые специализируются на посттравматических синдромах.

12 мая, день похорон детей и учителей, объявили днем ​​национального траура в Казани.

"Единого места похорон нет, родственники сами решают, где это произойдет. После этого организуется технически и материально все, что для этого нужно. Все зависит от пожеланий близких", - рассказала пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

В Казани, Россия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. Он четыре года назад закончил это учебное заведение. В результате нападения погибли семь детей, двое взрослых, еще десятки пострадали.

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Дата
12
мая

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