Хакеры заблокировали работу трех больниц

Вирус заблокировал работу больниц. Фото: Прямий

В американском штате Алабама под влияние хакеров попали три больницы. Это медицинские центры Northport и Fayette.

Вирус, который запустили киберпреступники, заблокировал работу систем больниц и базы данных, сообщает региональное издание WBRC.

Вирус ограничивает возможность клиник использовать их компьютерные системы, требуя взамен осуществить платеж.

Из-за остановки работы электронной системы больницы отказываются принимать пациентов. Исключение существует лишь для экстренных случаев. По этой причине региональный медицинский центр DCH решил заплатить хакерам в ответ на кибератаку, чтобы разблокировать работу системы.

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"Мы работали с экспертами правоохранительных органов и IТ-безопасности, чтобы оценить все варианты и выполнить решение, которое было лучшим для наших пациентов. Это включало покупку ключа шифрования у злоумышленника для ускорения восстановления системы и обеспечения безопасности пациентов", - сообщила администрация медцентра.

Скорая помощь была проинструктирована доставлять пациентов в другие больницы, если это вообще возможно. ФБР и Секретная служба расследуют нападение.

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