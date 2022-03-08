Хакеры взломали российские сайты и разместили агитацию

Сайты российских федеральных ведомств сломали хакеры.

Там разместили картинки против войны с Украиной, сообщает "Медуза".

Взломали сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы исполнения наказаний.

Ответственность за атаку ни одна из известных хакерских группировок пока не взяла.

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Автор: ФСИН

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.