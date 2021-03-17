Gucci выпустил цифровые кроссовки

Итальянский дом моды Gucci создал первые цифровые кроссовки. Их можно купить и примерить в специальном приложении.
Gucci выпустили такой элемент "одежды" в коллаборации с белорусской компанией Wanna, пишет Business of Fashion.
Чтобы примерить кроссовки, нужно зайти на сайт Gucci или Wanna Kicks. Виртуальные кроссовки в приложении модного дома стоят $12, а на белорусском сайте - $9.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужское белье из бамбука почти не ощутимо на теле
Алгоритм программы распознает, где находятся ноги в кадре, и "нарисует" на них цифровую обувь.
"Через 5-10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании заключается в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шопингу в оффлайне", - прокомментировал глава Wanna Сергей Архангельский.
View this post on Instagram
На показе коллекции Cruise 2020 дизайнер марки Алессандро Миккели показал самые дорогие гитарные кейсы. Ими дополнил ряд образов.
Комментарии