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среда, 17 марта 2021 09:52

Gucci выпустил цифровые кроссовки

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Gucci выпустил цифровые кроссовки
Gucci представил первые цифровые кроссовки. Фото: businessoffashion

Итальянский дом моды Gucci создал первые цифровые кроссовки. Их можно купить и примерить в специальном приложении.

Gucci выпустили такой элемент "одежды" в коллаборации с белорусской компанией Wanna, пишет Business of Fashion.

Чтобы примерить кроссовки, нужно зайти на сайт Gucci или Wanna Kicks. Виртуальные кроссовки в приложении модного дома стоят $12, а на белорусском сайте - $9.

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Алгоритм программы распознает, где находятся ноги в кадре, и "нарисует" на них цифровую обувь.

"Через 5-10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании заключается в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шопингу в оффлайне", - прокомментировал глава Wanna Сергей Архангельский.

На показе коллекции Cruise 2020 дизайнер марки Алессандро Миккели показал самые дорогие гитарные кейсы. Ими дополнил ряд образов.

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Дата
17
марта

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