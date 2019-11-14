 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 3204
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1728
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 909
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 738
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3591
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 540
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1179
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2970
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 459
Фото
Все фото
9
6
24
5
3
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
Венеция уходит под воду
Венеция уходит под воду
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Видео
Все видео
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Показали, как астронавты спят в космосе
Показали, как астронавты спят в космосе
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 729
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1278
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 963
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3897
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 1053
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
четверг, 14 ноября 2019 08:57

Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
9

  Комментировать

В Словакии автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. 12 погибших, еще 20 - в больнице
Фото: news.liga.net
В Словакии автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. 12 погибших, еще 20 - в больнице
В Словакии автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. 12 погибших, еще 20 - в больнице
В Словакии автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. 12 погибших, еще 20 - в больнице
В Словакии автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. 12 погибших, еще 20 - в больнице

В Словакии вблизи города Нитра, автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. Погибли 12 детей, еще 20 пострадавших - в больнице.

Авария произошла 13 ноября, сообщает пожарно-спасательный корпус Словакии в Facebook.

Отмечается, что грузовик влетел в бок автобуса, когда тот пытался избежать столкновения. В результате удара автобус перевернулся и упал в кювет.

"Операционный центр службы экстренной медицинской помощи подтвердил смерть 12 человек и ранения 20, которые были перевезены в близлежащие больницы. Среди жертв аварии - ученики средней школы. По словам очевидца, школьный автобус перевозил их в Еленец", - сообщили в СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус со школьниками сорвался в пропасть

Тяжело раненного пассажира с травмой головы доставили с помощью вертолета в больницу в Нове-Замки, где уже находилось пять пострадавших. Других транспортировали в больницы в Нитру, Левице и Топольчаны.

Свидетели аварии говорят, что грузовик, перевозивший камни, по неизвестным причинам развернулся и поехал обратно, где столкнулась с автобусом.

На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы. Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет. Они ехали из Киева на фестиваль в Польшу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

В кругосветное путешествие женщина взяла только небольшой чемодан

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 29142
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 15192
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 14670
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 13851
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
19
 Просмотров: 10458
Мир
В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
6
 Просмотров: 1350
"Без Украины не будет суверенной Европы" - Туск о "любви" Макрона к России
"Без Украины не будет суверенной Европы" - Туск о "любви" Макрона к России Просмотров: 549
Бундестаг поддержал пророссийский законопроект
Бундестаг поддержал пророссийский законопроект Просмотров: 594
Экоактивистка Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране
Экоактивистка Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране Просмотров: 189
В защиту голодающих украинцев стал лишь один духовный лидер
В защиту голодающих украинцев стал лишь один духовный лидер 1 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
15
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Вятрович станет народным депутатом
Голосов: 914
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua