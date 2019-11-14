Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли

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В Словакии вблизи города Нитра, автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. Погибли 12 детей, еще 20 пострадавших - в больнице.

Авария произошла 13 ноября, сообщает пожарно-спасательный корпус Словакии в Facebook.

Отмечается, что грузовик влетел в бок автобуса, когда тот пытался избежать столкновения. В результате удара автобус перевернулся и упал в кювет.

"Операционный центр службы экстренной медицинской помощи подтвердил смерть 12 человек и ранения 20, которые были перевезены в близлежащие больницы. Среди жертв аварии - ученики средней школы. По словам очевидца, школьный автобус перевозил их в Еленец", - сообщили в СМИ.

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Тяжело раненного пассажира с травмой головы доставили с помощью вертолета в больницу в Нове-Замки, где уже находилось пять пострадавших. Других транспортировали в больницы в Нитру, Левице и Топольчаны.

Свидетели аварии говорят, что грузовик, перевозивший камни, по неизвестным причинам развернулся и поехал обратно, где столкнулась с автобусом.

На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы. Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет. Они ехали из Киева на фестиваль в Польшу.