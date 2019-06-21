Грузинская оппозиция заявила о возобновлении протестов

На этот раз оппозиция рассчитывает на большую поддержку. ФОТО: POLITEKA

Грузинская оппозиция обещала в пятницу вечером восстановить протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси.

"Мы не прекратим наши акции. В 7:00 вечера мы снова собираемся возле парламента. Посмотрим, сколько людей придет сейчас, поскольку политика и политические партии здесь ни при чем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, в которых отняли конституционные права , оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали годами - это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность ", - сказал председатель оппозиционной партии" Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".

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Лидер бывшей правящей партии заявил, что, как и в четверг, в протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.

Недовольные студенты и активисты в четверг, 20 июня, вечером вышли на протест под стены центрального корпуса университета.