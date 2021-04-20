Грета Тунберг пожертвовала €100 тыс. на вакцины от Covid-19 для бедных стран

Грета Тунберг пожертвовала деньги на приобретение вакцин для бедных стран. Фото: Youtube

Шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала €100 тыс. из своего благотворительного фонда в Фонд ВОЗ для приобретения вакцин от коронавируса в бедных странах.

Она призвала бороться с несправедливым распределением препаратов в мире, пишет Associated Press.

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По словам Тунберг, богатые страны мира приобрели большинство доз вакцин от коронавируса, в то время как бедные страны страдают от дефицита препаратов.

"Абсолютно неэтично, что страны с высоким уровнем доходов вакцинируют молодых и здоровых людей, если это происходит за счет людей из групп риска и тех, кто находятся на передовой борьбы, в отличие от стран с низким и средним уровнем доходов", - сказала она.

Тунберг отметила, что богатые страны вакцинировали каждого четвертого гражданина, а страны с низким или средним доходом - 1 из 500 человек.

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer о приобретении миллионов доз вакцины против Covid-19 до 2022 года.