Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами

Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров в бездействии. Фото: скриншот с видео

Шведская экоактивистка 18-летняя Грета Тунберг обвинила правительства ведущих стран в бездействии по спасению планеты.

Резкую речь она произнесла, открывая молодежный климатический саммит Youth4Climate в итальянском Милане 28 сентября, пишет La Repubblica.

По словам Тунберг, все обещания мировых лидеров - это "бла-бла-бла", поскольку они не выполнили заявленного.

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"Зеленая экономика - бла-бла-бла. Нулевые (показатели углеродных выбросов. - Gazeta.ua) до 2050 года - бла-бла-бла", - отметила активистка.

Тунберг уверяет, что "от наших так называемых лидеров" можно услышать только "слова, которые прекрасно звучат", но действий нет.

"Наши надежды и мечты утонули в их пустых словах. Уже 30 лет бла-бла-бла. И куда это нас привело?" - спросила борец за экологию.

Международное мероприятие Youth4Climate продлится в Милане три дня. Его организовало итальянское министерство окружающей среды, земли и моря. По данным ООН, объемы выбросов углерода к 2030-му, если ситуация не будет меняться, увеличатся на 16%, а не сократятся вдвое, что необходимо для сдерживания глобального потепления.