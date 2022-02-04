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пятница, 04 февраля 2022 16:17

Греция не будет требовать Covid-тест у туристов

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Греция не будет требовать Covid-тест у туристов
Въезд в Грецию упростили. Фото: Pexels

В Греции больше не потребуют теста на коронавирус от привитых путешественников.

Об этом сообщает GreekReporter.

Министр здравоохранения Танос Плеврис сообщил, что с 7 февраля туристам с действующим европейским сертификатом вакцинации против Covid-19 не нужно будет предъявлять тест.

Министр туризма Василис Кикилиас назвал решение Минздрава Греции шагом к увеличению количества туристов. Это облегчает путешественникам планировать поездку в эту страну.

"В этом году наша страна готовится принять гостей летнего сезона с 1 марта. То есть раньше, чем в любом другом году. Греческий туризм продемонстрировал чрезвычайную устойчивость за последние два года, посылая сильный сигнал безопасности для путешественников в нашей стране, и он будет делать то же самое и в этом году", – сказал Кикилиас.

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Европейский сертификат о вакцинации против Covid-19 будет действовать в течение девяти месяцев.

В понедельник США впервые за время пандемии разрешат въезд полностью вакцинированным иностранным туристам. Перед полетом путешественники должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию.

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Дата
04
февраля

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